مستوطنون يغلقون طرقا رئيسية في وسط وشمال الضفة الغربية

أغلق مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، طرقا رئيسية، في وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على قائدي السيارات الفلسطينيين بعد توقيف سياراتهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مُستوطنين أغلقوا حاجز "بيت إيل" المُقام على المدخل الشمالي لمدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة، وأعاقوا حركة الدخول والخروج لرام الله والبيرة.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال المنتشرين وفروا الحماية للمستوطنين. وهاجم المستوطنون سيارة إسعاف ورشقوها بالحجارة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق صباح اليوم الطرق الرابطة بين وسط وشمال الضفة الغربية، بعدما زعمت تعرض مستوطنون إلى إطلاق نار من قبل فلسطينيين.

وفي شمال الضفة، تجمهر عشرات المستوطنين، عند الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي "جنين" و"نابلس"، وأوقفوا السيارات ومنعوها من المرور، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين أعادوا انتشارهم داخل مستوطنة "حوميش" المخلاة بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية.