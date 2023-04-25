عودة الكهرباء بعد انقطاعها 5 ساعات في مناطق متفرقة بطور سيناء

شهدت عدة مناطق متفرقة في العاصمة طور سيناء، اليوم الثلاثاء، انقطاعا في التيار الكهربائي امتد لنحو 5 ساعات؛ لتنفيذ الصيانة الدورية والبرمجة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، وتحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتعليمات مبروك الغمريني رئيس المدينة، قد وجهت بضرورة الربط بين الجهات الخدمية ومجلس المدينة، وبناء عليه جرى إبلاغ مركز ومدينة طور سيناء من قبل هندسة الكهرباء بالمدينة عن تنفيذ الصيانة الدورية والبرمجة اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل وذلك لعدة مناطق منها المنشية بالكامل ، وفندق جبل الطور ، وموقف التاكسي، ومسجد الحق المبين، و مسجد المنشية، وحي الزهور، وديوان عام محافظة جنوب سيناء، و وحدة طب الأسرة مركز التأهيل، وبناء عليه أعلنت الوحدة المحلية انقطاع الكهرباء في المناطق سالفة الذكر .

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء أهالي تلك المناطق بفصل الأجهزة الكهربائية خلال فترة عمل الصيانة والتى بدأت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً وعدم التشغيل إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

وفي سياق آخر تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم أعمال النظافة بأحياء المدينة حيث إنطلقت معدات الحملة تمشيط وتسوية الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية بالشوارع.

كما تابع الغمريني قص النجيلة بالحديقة المقابلة للبنك الأهلى وأمام بنك مصر وبنك اسكندرية .

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