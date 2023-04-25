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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الصومالية: نعمل على إجلاء مواطنينا العالقين في السودان

السودان
السودان
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أعلنت الحكومة الصومالية أنها تعمل على إجلاء المواطنين العالقين في السودان على خلفية الأحداث الأخيرة.

 

وأشار القائم بأعمال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالرحمن نور ديناري -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم  - إلى أن الحكومة الصومالية تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ المواطنين العالقين في السودان.

 

 

وقال ديناري "إنه سيتم إجلاء 200 مواطن من حدود السودان وإثيوبيا"، معربا عن شكره للحكومة الكينية التي أجلت 19 مواطنا صوماليا من الخرطوم وكذلك حكومة جنوب السودان التي سمحت للشعب الصومالي بالقدوم إلى حدودهم وتسهيل إجلائهم.

 

ودعا ديناري، القائم بأعمال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المملكة العربية السعودية إلى إجلاء الصوماليين الحاملين للجنسية السعودية مع مواطنيهم، كما دعا المنظمات المختلفة ورجال الأعمال إلى المساهمة في إجلاء المواطنين العالقين في السودان.

 

الحكومة الصومالية السودان