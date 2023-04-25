السيطرة على حريقين بمدينة الداخلة بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريقين أحدهما بمدينة موط بمركز الداخلة، والآخر بقرية القلمون بالداخلة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة بمركز الداخلة لموقع الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد نشوب حريقان بمركز الداخلة دون إصابات أو وفيات وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقعين وتمت مكافحة النيران وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن الحريق الأول في أرض زراعية بمنطقة بئر صفصاف بمدينة موط والثاني في منطقة بئر قشش بقرية القلمون في حظيرة ماشية فارغة وتم إخماد الحريقين دون خسائر.