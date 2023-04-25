افتتاح مدرستين في العريش بتكلفة 22.2 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل ويوسف الصديق بمنطقة الجولف بمشروع ابني بيتك بالعريش، بتكلفة بلغت 22 مليونا و229 ألفا و306 جنيهات.

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرستين يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة. أشار المحافظ إلي التصديق على تخصيص قطعة أرض بالسبيل لبناء إدارة العريش الازهرية ومعهد أزهري، لافتًا إلى أنه أصبح في منطقة السبيل مجمع مدارس يضم مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية لغات أقيمت في منطقة السبيل بهدف تغطية منطقة محرومة من مثل هذه النوعية من التعليم والقضاء على قوائم الانتظار بالمدارس الرسمية لغات، وهي على مساحة 9600 متر وتضم 28 فصلا تعليميا و20 فراغا تكميليا، وتكلفت 12 مليونا و237 ألفا و954 جنيهًا. وأضاف رضوان، أن مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي أقيمت في منطقة الجولف بمشروع أبني بيتك بهدف تغطية منطقة محرومة من مثل هذه النوعية من التعليم، وهي على مساحة 8730 مترا، وتضم 22 فصلا تعليميا وفراغات تكميلية، وتكلفت 9 ملايين و991 ألفا و352 جنيهًا.

حضر الافتتاحات كل من العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، يحي الغول نجل الشيخ محمد الغول، فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، عزيز مطر، عضو مجلس النواب، مني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية.