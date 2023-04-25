ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع المتهمين في مشاجرة بائعي الخضار بمنشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


بدأت نيابة منشأة ناصرالجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة  نشوب مشاجرة وإصابة عدد من بائعي الخضراوات.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات مع 3  من البائعين اعترافهم بتهمة الشروع في قتل آخرين بسبب الخلاف حول أماكن بيع الخضراوات في السوق، مما أسفر عن إصابتهم.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين سلاحين أبيض، وعصا خشبية "شومة"، اعترفوا باستخدامهم في التشاجر مع المجني عليهما، وإصابتهما، وذكر أحدهما أنه أصيب برأسه نتيجة تعرضه للاعتداء خلال المشاجرة.

نيابة منشأة ناصر منشأة ناصر نشوب مشاجرة كاميرات المراقبة شروع في قتل