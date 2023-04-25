التحقيق مع المتهمين في مشاجرة بائعي الخضار بمنشأة ناصر



بدأت نيابة منشأة ناصرالجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة وإصابة عدد من بائعي الخضراوات.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات مع 3 من البائعين اعترافهم بتهمة الشروع في قتل آخرين بسبب الخلاف حول أماكن بيع الخضراوات في السوق، مما أسفر عن إصابتهم.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين سلاحين أبيض، وعصا خشبية "شومة"، اعترفوا باستخدامهم في التشاجر مع المجني عليهما، وإصابتهما، وذكر أحدهما أنه أصيب برأسه نتيجة تعرضه للاعتداء خلال المشاجرة.