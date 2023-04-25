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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مطار القاهرة يحقق أعلى نسبة في معدلات الرحلات الجوية اليومية بإجمالى 82 ألف راكب

ارشيفية
ارشيفية
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شهد مطار القاهرة الدولي أمس أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم فى أوقات الذروة التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلي كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على جهود جميع العاملين بميناء القاهره الجوى والتى توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت اليها الرحلات الجوية القادمة من وإلى مطار القاهره وكذلك بالنسبه لعدد الركاب القادمين والمغادرين؛ وهو ما يأتى فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة خلال الفترة الماضية ومن بينها مطار القاهره الدولي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعملاء مما ساعد على جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة فى ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة والمرتقبة و التى من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة لما يتميز به المطار من موقع جغرافى مميز وكونه مطارا محوريا وبوابة مصر الاولى أمام العالم.

وأضاف وزير الطيران أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً يشهده مطار القاهرة، لافتا أنه يستوجب علينا مواصلة أهدافنا الرئيسية نحو تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتنامي على حركه السفر والسياحة وهو ما يأتى في ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يشهده مطار القاهرة الدولى من حركة ‏تطوير موسعة داخل منظومة العمل لتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين أو القادمين ظهرت آثاره واضحة بتحقيق نتائج إيجابية ومثمرة في حجم الطلب المتنامي على مطار القاهرة ووصوله إلى أعلي معدل في عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خاصة في أوقات الذروة والتشغيل مع الالتزام بكافة المعايير والتشريعات الدولية الموصي بها من قبل منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية.

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الأيام الماضية السفر والسياحة الزيادة المستمره الرحلات الجوية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى