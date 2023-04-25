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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء ، وأكد اللواء أشرف عطية فى برقيته بأنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

مؤكداً بأنه ليوم مشهود فى تاريخ النضال الإنسانى بأن تتحرر أرض مصر بأيدى أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار .

وأضاف محافظ أسوان بأننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة .

برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء أخبار محافظة أسوان