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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تدين انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان وتوسع نطاق عقوباتها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
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أدانت الولايات المتحدة انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان وجددت التزامها بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام الإيراني ومطالباته باحترام حرياته الأساسية.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تتخذ إجراءات لفرض قيود على التأشيرات وفقًا لقانون الهجرة والجنسية على 11 مسؤولًا حكوميًا إيرانيًا، يُعتقد بأنهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.

 

وأضاف أن وزارة الخزانة أدرجت كذلك أربعة أفراد إلى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، موضحا أن هؤلاء المسؤولين الأربعة على صلة مباشرة بوحدات الجيش والحرس الثوري المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.

 

وأفاد بأن وزارة الخزانة فرضت أيضًا عقوبات على أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران المسؤول عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.

 

وتابع بلينكن قائلا إن واشنطن اتخذت إجراءات اليوم بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان.

 

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