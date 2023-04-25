انتخب سنودس النيل الإنجيلي اليوم الثلاثاء ٢٥ أبريل القس رفعت فكري رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من ٢٠٢٣ وتنتهي في ٢٠٢٧
الجدير بالذكر القس رفعت فكري سعيد مواليد ٢٠ / ٦/ ١٩٦٩
وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية ١٩٩٤، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة ٢٠٠٤.
سيناقش قريبا رسالة الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة - قسم سياسة واقتصاد بعنوان لاهوت التحرير وأثره في تحرير جنوب أفريقيا.
محاضر بالمؤتمرات الخارجية والداخلية عن المواطنة وحقوق الإنسان .
كاتب للعديد من المقالات الأسبوعية في الجرائد المصرية والمواقع الإلكترونية .
كما له العديد من المؤلفات أبرزها: كتاب العنف ضد المرأة، كتاب المسيحية والعنف، كتاب من قس إنجيلي إلى شيخ الأزهر، كتاب الإصلاح الديني بين الشرق والغرب ، وكتاب التسامح الفضيلة الغائبة. .
وكان رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية ٢٠١٢ - ٢٠١٦.
كان نائبا لرئيس سنودس النيل الإنجيلي ٢٠١٧- ٢٠١٨
شغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط.
رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.
كان راعيا للكنيسة الإنجيلية بأبو حماد - محافظة الشرقية ١٩٩٧ – ٢٠٠٠، وراعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف - شبرا ٢٠٠٠ - ٢٠١٥
البوابة القبطية
القس رفعت فكري يفوز بمدة ثانية لرئاسة مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية
انتخب سنودس النيل الإنجيلي اليوم الثلاثاء ٢٥ أبريل القس رفعت فكري رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من ٢٠٢٣ وتنتهي في ٢٠٢٧