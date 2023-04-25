الخميس.. الأقصر تستضيف فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه لأول مرة

تنطلق بمحافظة الأقصر، يوم الخميس، فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه للفروع على مستوى الجمهورية، والتي تقام لأول مرة على أرض المحافظة، وينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بمشاركة 27 محافظة، في الفترة من 27 إلي 29 أبريل الجاري، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقال الكابتن محمود محمد السيد، رئيس منطقة الأقصر للكاراتيه، لـ"البوابة نيوز" ، اليوم الثلاثاء، إن بطولة كأس مصر للفروع على مستوى الجمهورية تقام لأول مرة على أرض الأقصر، ومن المقرر أن تستضيف فعالياتها الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، على مدار 3 أيام بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من 27 محافظة مصرية.

وأضاف السيد، أن المحافظة تبدأ اليوم في استقبال أعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه، للوقوف على آخر استعدادات تنظيم تلك البطولة الهامة، كما بدأ اللاعبون المشاركون حيث يجري تسكينهم في 4 فنادق سياحية، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بمدينة الطود، ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة عصر يوم الخميس، فيما يجري الافتتاح الرسمي للبطولة مساء يوم الجمعة المقبل بمقر الصالة المغطاة بمدينة طيبة.

وينظم البطولة، الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد محروس الدهراوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ويمثل الاتحاد في تنظيم البطولة منطقة الأقصر للكاراتيه برئاسة الكابتن محمود رئيس مجلس إدارة منطقة الأقصر للكاراتيه، والكابتن مجدي يسي سعيد نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة، والكابتن عبدالمنعم الرشيدي المدير التنفيذي، وكلا من المهندس أسامة إبراهيم، وبدوي منصور، والدكتورة رحاب عبد المنعم، أعضاء مجلس الإدارة.

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كابتن مجدي يسي نائب رئيس مجلس اداره منطقه الاقصر للكاراتيه