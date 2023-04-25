وزير الأوقاف يفتتح المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين في الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المعسكر التثقيفي، اليوم، للفوج الثامن عشر للطلاب الوافدين بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي تقيمها ‏وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين، وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

والتقى قيادات الدعوة و350 إمامًا من أئمة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والدكتور محمد رجب خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور جميعًا، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، مشيدًا بما بذلوه من جهد خلال شهر رمضان الكريم والذي خرج بصورة مشرفة على جميع الأصعدة الدعوية.

وأكد على ضرورة مواصلة الطاعة، قائلا: "أن الأعمال بخواتيمها فرب رمضان هو رب سائر الأيام والشهور وأن الله عز وجل أخفى رحمته في طاعته وأخفى غضبه في معاصيه وأنت لا تدري بأي طاعة ترحم ولا بأي معصية تؤخذ".

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الدعوية كما كانت في رمضان، قائلا: “فعلى كل منا واجبات قد تكون نافلة في ‏حق غيره لكنها قد تكون فرض كفاية في حقه، وقد تتعين ‏فتصبح فرض عين عليه، فخدمة الإمام لدينه بإخلاصه في العمل، وخدمة الطبيب لدينه حسن ‏معالجة المرضى، وخدمة المهندس لدينه أن يتقي الله في عمله، وخدمة الطالب ‏لدينه حسن المذاكرة".



وتابع: تشجيعًا على مواصلة القراءة والبحث والتكوين العلمي والثقافي للأئمة والواعظات نطرح المسابقات تلو المسابقات ونجعل لها جوائز تشجيعًا لها، فقد أطلقت وزارة الأوقاف مسابقتين الأولى للأئمة الراغبين في المشاركة في القوافل الدعوية المميزة تتضمن اجتياز الاختبار في موسوعة الثقافة الإسلامية، والثانية مسابقة القراءة الصيفية، وتتضمن اجتياز الاختبار في كتاب أساسيات اللغة العربية وكتاب الأحاديث القدسية، فالغاية من المسابقات ليس مجرد النجاح بل التعلم والاطلاع والتزود من الثقافة.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة مواصلة الاهتمام بالبرنامج التثقيفي للطفل، فبعد النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول الصيف الماضي ينطلق البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني في ثوب جديد تحت عنوان: "مشروع المليون قارئ"، و"ألف حافظ صغير" 14 مايو 2023م بمشاركة 20 ألف مسجد، وسيتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية متنوعة، وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة، كما يتضمن رحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب في مجالات قراءة القرآن الكريم، والابتهال الديني، و طلاقة القراءة، والثقافة العامة.

وخلال اللقاء تم توزيع كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" على جميع الحاضرين.