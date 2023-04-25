الجيش السوداني: لم نخطط للحرب.. والميليشيا تستخدم الأهالي دروعا بشرية (فيديو)

أكد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة تتبع أساليب معينة لتجفيف مصادر التمويل عن ميليشيا الدعم السريع، وذلك ليكون أمامهم خيارًا واحدًا وهو الاستسلام.

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الأيام الماضية شهدت تسليم عددًا كبير منهم، موضحًا أن القوات المسلحة السودانية لم تخطط لما يجري، وإنما فرضت عليهم، وأنهم يحاولوا إنهاء الاشتباكات في أقرب وقت ممكن، ولا يمكن تحديد توقيتات زمنية محددة.

وتابع، أن ميليشيا الدعم السريع تتمركز وسط الأحياء، وهو ما يجعل من المدنيين دروعًا بشريًا.