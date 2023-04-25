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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"خصائص النص المعد للأوبريت في عصر سيد درويش" بقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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صدر الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشروع النشر الإقليمي التابع لها كتاب “ خصائص النص المعد للأوبريت  في عصر سيد درويش".  

والكتاب يتكون من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة  يعرض خلالها لنشأة فن الأوبريت وتطوره في مصر ، ثم دراسة حول مفهوم النص المعد للأوبريت ، يلي ذلك الخصائص الفنية والفكرية للصيغ الشعرية في الأوبريت ، وأيضاً الخصائص الدرامية للصيغ النثرية لفن الأوبريت  وأخيراً علامات الزمان والمكان والأداء في النص الفرعي. 

 يعتبر دراسة نوعية  تناولت ليس فقط فن الأوبريت وازدهاره في عصر سيد درويش الذي واكب ثورة 1919 بل شهادة  حول هذه الحقبة من خلال فن الأوبريت.

الهيئة العامة لقصور الثقافة النشر الإقليمي سيد درويش عصر سيد درويش