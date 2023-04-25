أنشطة الإدارة العامة للطب الوقائى بالدقهلية خلال أجازة العيد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان صادر اليوم الثلاثاء أن إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية قامت بتكثيف الجولات المرورية حيث تفقدت 435 وحدة صحية خلال أجازة عيد الفطر لافتاً إلى تغطية الكوادر الطبية بها لاحتياجات العمل بشكل منتظم وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.

ومن جانبها قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن أنشطة الطب الوقائى شملت أيضاً المرور على 304 منشآت غذائية تبين ان منها 75 منشأة تستوجب الغلق الإدارى مشيرة إلى تحرير نحو 231 محضراً وإعدام نحو 1985 كيلو من أغذية متنوعة .

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة أنه على صعيد المجازر , الحدائق العامة, شبكات المياه وحمامات السباحة فقد جرى تفقد نحو 115 منشأة واخذ نحو 460 عينة مياه مرشحة بالمنازل والمساجد والامكان العامة للتأكد من سلامة مياه الشرب 124 أخرى جوفية فضلاً عن 10 حمامات سباحة و40 خزاناً.

واوضحت أن أنشطة رعاية الأمومة والطفولة شملت صرف نحو 3500 عبوة من الألبان المدعمة كمرحلة أولى ومايقارب 2000 أخرى ضمن المرحلة الثانية يضاف إلى ذلك إجراء 1056 تحليلاً للغدرة الدرقية وإصدار 268 شهادة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج .

ومن ناحيته أشار الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية إلى أنه تم الكشف على 1075مريضا بالاستقبال بوحدات الرعاية الأساسية المختلفة.

وأوضح أنه تم تطعيم 306 أطفال بجرعة الميلاد ونحو 270 بالجرعة الصفرية إلى جانب إصدار نحو 356 شهادة وفاة .

وكشفت صحة الدقهلية فى ختام البيان أن وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة قامت بمعالجة نحو 26طناً و827 كليو جرام فيما تبقى لديها رصيد يوازى طناً و 180 كليو جرام .

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