إيقاف خدمات الإنقاذ ومطالبات للأهالي بعدم نزول البحر في رأس البر



قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط ،انه مع انتهاء نهار اليوم الثلاثاء ،سيتم إيقاف خدمات الإنقاذ على شواطئ رأس البر في دمياط ، عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وأنه ستعود خدمات الإنقاذ مرة أخرى على الشواطئ ابتداء من أول شهر مايو القادم

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط ،في تصريحات صحفية له أنه يهيب بالمواطنين عدم نزول البحر في مدينة رأس البر في دمياط ابتداء من الغد وحتى مطلع شهر مايو القادم.

وشن المحاسب وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ؛ حيث تستمر أعمال قسم الاشغالات على مدار اليوم بعدد من مناطق المدينة وشارع النيل ومنطقة السوق الحضاري وذلك لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة .

تمكنت الحملة من ضبط سيارتين ربع نقل على البوابة الغربية للمدينة بالتنسيق بين إدارة البوابات وقسم الإشغالات إذ يتم استخدامهما في تجميع الخردة ؛ يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة ، وجاري المتابعة .

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط، أن مصيف رأس البر في دمياط استقبل الآلاف من المصطافين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة للوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

كما تم إنقاذ عدد 30 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 50 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، وكل عام وحضراتكم جميعًا بكل خير .

تشهد حديقة بنت الشاطىء حالة من الإقبال الجماهيرى والاحتفالات للعام الثاني على التوالي بعد افتتاحها وتطويرها حيث شهدت الحديقة اقبال جماهيري متزايد على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد بالحديقة والتى تُعد أهم متنزه متكامل بقلب مدينة دمياط يتردد عليها الزائرين من مختلف المناطق بالمحافظة ، حيث تنفرد باطلالتها على كورنيش النيل كما أنها تتميز بوجود أماكن للانشطة المختلفة والجلوس و أخرى لألعاب الأطفال .