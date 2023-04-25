فوز الدكتور القس راضي عطا الله بمقعد رئيس سنودس النيل

أجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي "المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر"، انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية.

جاء ذلك خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة "133" والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وقد أجريت الانتخابات على مقعد الرئيس بين كل من الدكتور القس راضي عطا الله، الدكتور القس صموئيل زكي ، والدكتور القس عزت شاكر ، بالاقتراع السري خلال الصناديق .

وأعلنت لجنة فرز الأصوات بفوز الدكتور القس راضي عطا الله كرئيس للسنودس للدورة “١٣٣” لحصوله على ١٧٩ صوتًا من إجمالي عدد الأصوات ٣٤٦صوتا منهم ٥ باطلة.