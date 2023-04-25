ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

فوز الدكتور القس راضي عطا الله بمقعد رئيس سنودس النيل

الدكتور القس راضي
الدكتور القس راضي عطا الله رئيس السنودس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي "المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر"، انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية.

جاء ذلك خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة "133" والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وقد أجريت الانتخابات على مقعد الرئيس بين كل من الدكتور القس راضي عطا الله، الدكتور القس صموئيل زكي ، والدكتور القس عزت شاكر ، بالاقتراع السري خلال الصناديق . 

وأعلنت لجنة فرز الأصوات بفوز الدكتور القس راضي عطا الله كرئيس للسنودس للدورة “١٣٣” لحصوله على ١٧٩ صوتًا من إجمالي عدد الأصوات ٣٤٦صوتا منهم  ٥ باطلة. 

سنودس النيل الإنجيلي المشيخي المجمع الاعلي للكنيسة الانجيلية بمص الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي