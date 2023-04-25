الاتحاد الأوروبي يخصص شريحة بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

خصص الاتحاد الأوروبي شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من برنامج المساعدة المالية الكلية بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار يورو.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اليوم نقدم 1.5 مليار يورو أخرى لأوكرانيا في إطار حزمة المساعدة المالية الكلية السنوية الخاصة بنا. وسنواصل مساعدة أوكرانيا في مقاومة الروس والحفاظ على عمل مؤسساتها وبنيتها التحتية وإجراء إصلاحات حاسمة".

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق في 10 ديسمبر على اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023. ويبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية 18 مليار يورو، وسيتم تحويل أموال القروض إلى ميزانية الدولة طوال عام 2023 بأجزاء متساوية، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الأطراف.