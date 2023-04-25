ميدفيديف: الأمريكيون يريدون تقسيم روسيا إلى دويلات منفصلة ليقوموا بإدارتها

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، “إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع خططا لتقسيم روسيا إلى دويلات منفصلة”.

وأضاف ميدفيديف، خلال كلمة أمام المشاركين في ماراثون المعرفة اليوم، “يوجد الكثير من الأشخاص المختلفين جدا، بما في ذلك المعارضون الروس الفارون من روسيا، الذين يتسكعون حول لجنة الأمن بالبيت الأبيض”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يرسمون الخرائط أمام الإدارة الأمريكية ويشيرون إلى الصورة، التي يجب أن تبدو روسيا عليها في المستقبل عندما ينهار النظام السياسي الحالي.

وتابع “وفقا لتصورات هؤلاء الأشخاص، عند استلامهم للسلطة، سيجري تقسيم روسيا إلى دويلات منفصلة، الولايات المتحدة السيبيرية أو جمهورية تيومين وجمهورية يامال نينيتس وغيرها”، منوها بأن هؤلاء يعتقدون بأهمية تقسيم البلاد إلى أجزاء وإدارتها.

وشدد ميدفيديف على أن مهمة بلاده تكمن في بذل كل الجهود الممكنة لعدم السماح بتحقيق هذا السيناريو حتى من الناحية النظرية، ولم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي احتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الحرب ليست حتمية.

وفي السياق ذاته، قال مدفيديف إن روسيا لا تقاتل ضد الجيش الأوكراني، بل ضد حلف (الناتو)، مشددا على أن هذه مهمة صعبة للغاية، لكن يجب فعل كل شيء للانتصار في هذه الحرب.

وأضاف أن “اليوم لا يواجهنا الجيش الأوكراني، بل يواجهنا حلف (الناتو) بأكمله”، مشيرا إلى أن “هذه حرب غير معلنة أو خاصة هي حرب بالوكالة يشنها العالم الغربي ضد بلادنا”.

وتابع “علينا أن نقاتل ضد حلف (الناتو) كله، وأن نفعل ما بوسعنا حتى ننتصر في هذه الحرب”.