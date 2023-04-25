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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التصديري للصناعات الكيماوية" يدرس عمل منتجات بعلامة تجارية خاصة بصيدليات النهدي السعودية

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
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كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن مباحثات تجري حاليا مابين المجلس وبالتنسيق مع المكتب التجاري في جده مع إحدى الصيدليات الكبرى في المملكة العربية السعودية ( النهدي )   لعمل بعض المنتجات الخاصة بها عن طريق نظام العلامة التجارية الخاصة (Private Label).
قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ، في بيان اليوم ،  ان   إدارة الصيدليات قامت بطلب بعض المنتجات التي ترغب في عمل منتجاتها بنظام العلامة التجارية الخاصة وهي كالتالي صابون سائل، جل استحمام، غسول للجسم و حفاضات أطفال  و سراويل أطفال   ومفارش تغيير حفاضات الأطفال وورق صحي نسائي خاصة بعد الولادة لوف استحمام 
قال مجيد ان هذا  يأتي في إطار  التعاون المثمر والفعال مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للعمل علي زيادة الفرص التصديرية المتاحة للقطاع مشيرا إلي أنه جارى ارسال كتالوجات  الشركات حتي يتم التنسيق لعقد لقاءات بين الشركات المصرية التي سيقع الاختيار عليها وإدارة الصيدليات 

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عمل منتجات بنظام العلامة التجارية الخاصة التصديري للصناعات الكيماوية يصدر الي النهدي السعودية التنسيق مع المكتب التجاري في جده زيادة الفرص التصديرية