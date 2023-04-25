برلمانية: زيادة موازنة الدعم يؤكد جدية الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين

أشادت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه.

وأضافت اسحق في بيان صادر عنها، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية، من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وأردفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن التوجيه برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، يأتي ضمن حزم البرامج الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسي، مؤخرا، سواء رفع معاشات وزيادة أجور، من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.



وأكدت النائبة رشا اسحق، أن الفترة الماضية شهدت ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات كبيرة، وهذه التحديات قابلها قرارات وتوجيهات من القيادة السياسية حتى يكون هناك توازن يتيح القدرة للمواطن في التعامل معها.