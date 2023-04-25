مستشار بأكاديمية ناصر: خطط الإعمار في سيناء حولتها لمنطقة جذب سكاني.. فيديو

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن أهالي سيناء يعتبروا المياه والشعب المصري السمك الذي يعيش فيها، موضحًا أن المصريين عهدوا أهالي سيناء دائما بالشجاعة والشهامة والمروءة وانكار الذات.

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب دخيل على سيناء، ولم ينتهي إلا بعد أن قرر أهالي سيناء وضعهم يدهم في يد المصريين وتطهيرهم للإرهاب وقاموا بالمساعدة في التخلص من جميع العناصر الإرهابية التي انحرفت منهم.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن سيناء أصبحت منطقة لجذب المستثمرين وهي منطقة المستقبل، مشددًا على أن خطة إعمار سيناء حولتها لمنطقة جذب سكاني، ولم يعد هناك فصل قسري لسيناء بعد شبكة الأنفاق والمعابر وخطط الإعمار.

وأردف، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن خطة الإعمار في سيناء حولتها لمنطقة جذب سكاني ولن تعود منطقة طرد للسكان، مؤكدًا أن سيناء درع مصر الشرقي، وسوف تعمل مصر على تنمية هذا الدرع وتقويته ليصبح منطقة جذب سكاني، ولن تكون سيناء فارغة بعد اليوم.