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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 بائعين أصابوا شخصين خلال مشاجرة بمنشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر ، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضراوات") أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وبين (3 أشخاص "أحدهم مصاب  بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزتهم ( 2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" .. وجميعهم بائعى خضراوات ، ومقيمين بمحافظة القاهرة ) وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضراوات بدائرة القسم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية محافظة القاهرة مستشفيات منشأة ناصر