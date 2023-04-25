القبض على 3 بائعين أصابوا شخصين خلال مشاجرة بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر ، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضراوات") أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وبين (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزتهم ( 2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" .. وجميعهم بائعى خضراوات ، ومقيمين بمحافظة القاهرة ) وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضراوات بدائرة القسم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.