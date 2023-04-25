ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى متوقع لريال مدريد أمام جيرونا

ريال مدريد
ريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف فريق جيرونا فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد، وذلك على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، استبعاد ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد وداني سيبايوس وكريم بنزيما.
وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.
خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس.
خط الهجوم: أسينسيو - رودريجو - فينيسيوس.
ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة.

تشكيل هجومى التشكيل المتوقع لريال مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا