تشكيل هجومى متوقع لريال مدريد أمام جيرونا

يستضيف فريق جيرونا فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد، وذلك على ملعب "إستادي مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وشهدت قائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، استبعاد ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد وداني سيبايوس وكريم بنزيما.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس.

خط الهجوم: أسينسيو - رودريجو - فينيسيوس.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة.