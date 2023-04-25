ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها خلال العام المقبل 2024.

وأعلن الرئيس الأمريكي نيته للترشح لفترة ثانية عبر مقطع للفيديو نشره اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن ترشحه رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليتكرر سيناريو انتخابات 2016 حينما تنافس بايدن عن الحزب الديمقراطي، وترامب عن الحزب الجمهوري، ليخرج الأخير من البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

 

الرئيس الأمريكي بايدن الانتخابات الرئاسية الامريكية