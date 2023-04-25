الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها خلال العام المقبل 2024.

وأعلن الرئيس الأمريكي نيته للترشح لفترة ثانية عبر مقطع للفيديو نشره اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن ترشحه رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليتكرر سيناريو انتخابات 2016 حينما تنافس بايدن عن الحزب الديمقراطي، وترامب عن الحزب الجمهوري، ليخرج الأخير من البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.