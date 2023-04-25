محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء.

وقال المحافظ في برقيته : “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الإسكندرية والقيادات التنفيذية بها ، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري، وأحد الصفحات المضيئة في نضاله وإصراره على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلي أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسكندرية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أرسل الشريف، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.