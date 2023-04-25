قصر ثقافة المنيا يناقش تدعيم قيم المواطنة وقبول الآخر

نظم فرع ثقافة المنيا ندوة بعنوان " تدعيم قيم الواطنة وقبول الاخر"حاضرها الكاتب حسن حمدي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

تناولت الندوة مفهوم المواطنة فالمواطنة فكرة الشعوب المتحضرة والمتقدمة اجتماعيا وقانونيا، وسياسيا، مما ساهمت في تطور الدول فكريًا وعلميًا ، بجانب الرقي بالدولة وتحقيق العدل والمساواة وتعزيز مفهوم الديمقراطية وضمان الحقوق والواجبات، وتكمن أهميتها في تقبل الآخرين والتعددية وتركز على المشاركة السياسية الحقة والتي تكفل انصهار جميع الانتماءات لصالح الوطن

يوجد للمواطنة دور مهم في الحد من الإرهاب وتفعيل الهوية الوطنية وتعزيز قيم المواطنة وإشباع حاجات المواطن من خلال توفير استحقاقه المشروع والعدل والمساواة بين أفراد الوطن الواحد من دون تمييز بينهم، ويساهم في تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن والدولة وما شرعته من أنظمة وقوانين، و في التركيز على مفهوم القدوة الصالحة في العلاقات الإنسانية من تعاون وتربية داخل المجتمع. كما يساعد الأفراد على تقبل وجهات النظر الأخرى التي تختلف عن وجهة نظرهم، والبعد عن ممارسة أي سلوك قد يخل بالآداب العامة والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية والتمسك بقيم المجتمع وعاداته وقوانينه ويسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الثقافة الوطنية.