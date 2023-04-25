التحريات: خلافات مالية سبب وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بالزاوية الحمراء

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن خلافات مالية كانت السبب في وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بنطاق قسم شرطة بالزاوية الحمراء، حيث نجحت رجال المباحث في ضبط أحد طرفيها والذي أعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

على الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلاً من طرف أول (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس) طرف ثانى (أحد الأشخاص "مصاب بجرح بالرأس" مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها، وأثناء قيام الأهالى بمحاولة الفض بينهما قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته والتى أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول.. وبحوزته (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية