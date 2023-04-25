التصريح بدفن جثة مسن توفى داخل منزله في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير اليوم الثلاثاء التصريح بدفن جثة مسن 55سنة توفي داخل منزله بناحية قرية السواقي مركز أبو كبير بسبب توقف في عضلة القلب وعدم وجود شبهه جنائية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود بلاغ بالعثور على شخص 55 سنة جثة هامدة داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.