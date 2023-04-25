"صباح الخير يا مصر" يجري لقاءات مع عدد من المصريين العائدين من السودان

أجرت كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية مصر الأولى، لقاءات مع عدد من المصريين العائدين من السودان، حيث وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الجهات المختصة التي ساعدت على الوصول إليهم بهذه السرعة الكبيرة.

وقالت شمس الشرقاوي، مدرسة علاج طبيعي: "تواصلت مع المقيمين في السودان، تواصلنا عبر جروبات على تطبيق واتساب لتقديم المساعدة لمن يحتاجها، الوضع لم يكن سهلا ولم نلتقِ إلا من خلال واتساب، عندما كنا نتواصل مع أرقام القنصلية والسفارات كان يتم الرد علينا ووزيرة الهجرة كانت ترد علينا وتتواصل معنا باستمرار حتى اللحظة الأخيرة عندما وصلنا للمطار، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشكر وزيرة الهجرة".

وقال مواطن آخر: "الوضع في السودان كان صعبا للغاية، لم نكن نقول لذوينا حقيقة ما يحدث، كنا نتعرض للضرب وقلنا لهم إننا بخير حتى لا يقلقوا علينا".

وقالت مواطنة أخرى: "وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نسقت معنا أولا بأول، وكنا نتحدث إليها برايفت وكانت ترد علينا بسرعة، التعامل معها كان سهلا للغاية، وهو ما سهل علينا الإجراءات، وكانت تتابعنا بالقرارات".

إلى ذلك، أكد مواطن آخر: "واجهنا صعوبات كثيرة حتى نصل إلى المطار، ونحمد الله على نعمة الوصول بسلام لبلدنا مصر".