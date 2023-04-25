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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 290 قتيلا و1699 مصابا

السودان
السودان
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أكدت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا والمصابين وسط المدنيين في السودان، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أيام مضت.

وكشفت نقابة الأطباء السودانية عن وقوع ما لا يقل عن 291 حالة وفاة بين المدنيين، وكذلك 1699 مصاب، يتلقون الرعاية في بعض المستشفيات السودانية التي تعاني من نقص شديد في المواد الأولية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين.

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" أكدت نقابة الأطباء السودانية أن الاشتباكات لا تزال جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وسط الأبرياء والمدنيين.

جدير بالذكر أن اشتباكات مسلحة جرت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أيام، على إثر محاولة انقلاب نفذتها قوات الدعم السريع، فيما رد الجيش بضرب قواعد ومقرات الدعم السريع في عدة مناطق بالطيران الحربي.

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