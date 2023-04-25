«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية بأسيوط ضمن«حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية ، اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء ، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك ضمن «مبادرة حياة كريمة».

وقالت وزارة الصحة والسكان، في «إنفوجراف تعريفي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن القوافل الطبية ستجرى فى “العدر” بمركز اسيوط بمحافظة اسيوط

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،حيث تأتي تلك القوافل في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن التخصصات الطبية التي سيتم الكشف والعلاج مجانًا بها هي: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكدة حرص الوزارة باستمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.