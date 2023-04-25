محافظ الغربية يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ٤١ لتحرير سيناء، وجاء نصها: يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد تحرير سيناء، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش وقادة القوات المسلحة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.