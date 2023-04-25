وحدة أمراض قلب الأطفال بالمستشفى التخصصى بالبحيرة تتعامل مع حالة نادرة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى الأطفال التخصصى بأبو حمص، استقبلت اليوم طفل عمره 7 أيام بحالة غير مستقرة وحرجه وانخفاض بنسبه الأكسجين بالدم بقسم الطوارئ بالمستشفى بواسطة أطباء النوباتجيه برئاسة الدكتورة زينب سامى أخصائيه أطفال والدكتورة اسراء فتحى زماله أطفال والدكتور طارق توتو زماله أطفال والدكتورة سلوى جمال طبيبه أطفال.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له منذ قليل، إنه تم حجز الطفل بالحضانة وعلى الفور تم استدعاء الدكتور أيمن بدر، استشارى أمراض قلب الأطفال والعيوب الخلقيه لقلب حديثى الولادة ومدير وحدة القلب بالمستشفى، حيث تبين أن الطفل يعانى من عيب خلقي بالقلب فى صورة انعكاس بالشرايين القلبية ، وعلى الفور تم إعطاء حقنه البروستين والتى بدورها تعمل على توسيع الوصله الشريانيه قدر المستطاع لإنقاذ الطفل، موضحًا إنه على الفور تم التنسيق ايضًا لعمل عمليه قسطرة قلبيه والتى تعرف بأسم Rashkined لتوسيع الثقب مابين الأذينين بالقلب للسماح قدر المستطاع لمرور واختلاط الدم لتحسين نسبه الأكسجين بالجسم بواسطة الدكتور ابراهيم أبو فرج أستاذ أمراض قلب وقسطرة الاطفال جامعة الازهر حيث تمت عمليه القسطرة بنجاح، وتم خروج الطفل من المستشفى بحاله جيدة، تمهيدًا فيما بعد لإجراء جراحه القلب المفتوح وعمل عملية الإصلاح الكلى لشرايين القلب بمستشفى مجدى يعقوب، حيث تم التنسيق من خلال الدكتور محمد لبده استشارى أمراض قلب الاطفال بمستشفى مجدى يعقوب بأسوان.

والجدير بالذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها حيث تم استقبال وتشخيص بعض من هذه الحالات من قبل، يأتى ذلك فى أهميه التشخيص المبكر لمثل هذه الحالات، وتحويلها مباشرة للأماكن الجراحية المتخصصة فى هذا المجال ،مما يكون له أثر كبير في الشفاء العاجل.

وأعرب وكيل وزارة الصحة، عن خالص شكره وتقديره لجميع طاقم النوباتجية من أطباء وتمريض واداريين وعمال .

