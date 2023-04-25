مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: دائرة الأمن القومي الإقليمية تعد الأكثر خطورة.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن هناك 3 دوائر للأمن القومي، هى: المحلية الداخلية الخاصة بنا، الإقليمية، الدولية، مشيرًا إلى أن الدائرة الإقليمية تعد الأكثر خطورة كونها تشتمل على جزئين إحداهما دائرة إقليمية مباشرة والأخرى غير مباشرة.

وأضاف "الغباري" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الإقليمية المباشرة تتمثل في الدول التي لها حدود مع مصر مثل السودان وليبيا وغزة واليونان وقبرص والسعودية التي أصبحت جارا مباشرا، إذ أن مصر رسمت حدودا بحرية معها.

وتابع، أنه في حالة حدوث مشكلات في دول الجار المباشر تنتقل إلى مصر والعكس صحيح، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق تام مع دول الجار على بعض الإجراءات من أجل تأمين الحدود.

وأردف أن الحدود بين مصر والسودان كان بها تأمين أكبر من تأمين الحدود بين مصر وليبيا، كون السودان كان لديه دولة بها حكومة وجيش وهكذا لكن ليبيا لم يكن بها ذلك، وبالتالي كانت مصر تحمل على عاتقها تأمين حدودها مع ليبيا بمفردها سواء تأمين مخابراتي أو قوات.