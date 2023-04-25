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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية بالدورى الإنجليزي وريال مدريد يحل ضيفا على جيرونا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة سبورت"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، الموافق 25 - 4 -2023، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة.
وجاء المباريات كالتالى:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:
08:30 وولفرهامبتون × كريستال بالاس
08:45 أستون فيلا × فولهام
09:00 ليدز يونايتد × ليستر سيتي

*الدورى الإسبانى:
07:30 قاديش × أوساسونا
07:30 جيرونا × ريال مدريد
10:00 ريال بيتيس × ريال سوسييداد

*الدورى المصرى
06:00 البنك الأهلي × المصري البورسعيدي
08:30 فيوتشر × الداخلية

تشاهدون اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال مدريد جيرونا