تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية بالدورى الإنجليزي وريال مدريد يحل ضيفا على جيرونا

تستعرض "البوابة سبورت"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، الموافق 25 - 4 -2023، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة.
وجاء المباريات كالتالى:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
08:30 وولفرهامبتون × كريستال بالاس
08:45 أستون فيلا × فولهام
09:00 ليدز يونايتد × ليستر سيتي
*الدورى الإسبانى:
07:30 قاديش × أوساسونا
07:30 جيرونا × ريال مدريد
10:00 ريال بيتيس × ريال سوسييداد
*الدورى المصرى
06:00 البنك الأهلي × المصري البورسعيدي
08:30 فيوتشر × الداخلية
البوابة سبورت
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تستعرض "البوابة سبورت"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، الموافق 25 - 4 -2023، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة.
تستعرض "البوابة سبورت"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، الموافق 25 - 4 -2023، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة.