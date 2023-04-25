إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين طالب خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين و680 ألفا و262 طالبا بمدارس الجمهورية، خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بنسبة تغطية بلغت 94% من المستهدف.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفحص يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية، ونموهم العقلي والفكري.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي يخضع لها الطلاب تشمل قياس النظر، وفحص الأمراض الجلدية، والكشف عن الإعاقات، بالإضافة إلى كشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة.

وأشار الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى عقد 14 ألفا و533 ندوة تثقيفية للعاملين بمجال الصحة المدرسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تدريب 360 من الأطباء والتمريض على خدمات الصحة المدرسية بـ 6 محافظات.