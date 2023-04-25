الاتحاد الأوروبي يخصص 70 مليون يورو لتعزيز الأعمال الزراعية والطاقة في توجو

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 11:20 ص

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة جديدة بقيمة 70 مليون يورو ضمن مبادرات فريق أوروبا لتعزيز الأعمال الزراعية والطاقة والاتصال في توجو بما يتماشى مع خطة التنمية للبلاد لعام 2025، بالشراكة مع فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الاوروبى.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الاتحاد الأوروبي جدد أيضًا دعمه لعملية اللامركزية في توجو كجزء من الشراكة الثنائية المعززة بينهما.

ووقع المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين ورئيس وزراء توجو فيكتوار توميجا دوجبي في بروكسل على اتفاقيتين لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتوجو من أجل تطوير الصناعات الزراعية وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية بمساهمة أوروبية بقيمة 30 مليون يورو، وبرنامج دعم الميزانية بقيمة 40 مليون يورو لدعم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والزراعة وكذلك عملية اللامركزية.

وأضاف البيان" أن هذه الاتفاقات ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية - بما في ذلك من خلال الري بالطاقة الشمسية والحصول على التمويل وتطوير سلاسل القيمة المستدامة مع تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحديدًا الكهرباء ودعم تعزيز قدرات وموارد البلديات التوجولية لدعم الخدمات المحلية".

وتابع:" أن مبادرة فريق أوروبا في هذا الملف تهدف إلى تحويل سلاسل القيمة المختارة مثل الأناناس والكاجو لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي".. مشيرا إلى أن المبادرة تجمع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا لدعم الصناعات الزراعية في توجو في تطوير نتائج أكثر إنتاجية واستدامة بما في ذلك صغار المزارعين وأنظمتهم البيئية.

وكجزء من المبادرة، تم إعداد برامج مخصصة لتسريع ريادة الأعمال لدى النساء وحماية النظم الغذائية المرنة ودفع التحول إلى الزراعة الإيكولوجية، إلى جانب ذلك، تساهم مبادرة فريق أوروبا الطموحة في تحقيق هدف توجو لتحقيق كهربة بنسبة 100% بحلول عام 2030، و50% من مصادر متجددة وأن تصبح رائدًا رقميًا من خلال تعميم الوصول إلى الخدمات الرقمية من أجل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.