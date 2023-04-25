"فنون تطبيقية حلوان" تستعد لتنظيم مؤتمر الكلية الدولي السابع

تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمر الكلية الدولي السابع 2023 "الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي"، ويأتي هذا المؤتمر نظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالعديد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية مثل صناعة الملابس الجاهزة وطباعة المنسوجات والغزل والنسيج والأثاث والمنتجات المعدنية والحلي والزجاج والخزف والطباعة والسينما والاثاث المعدني والمنتجات الصناعية والاعلان والنحت والزخرفة وغيرها من الصناعات التي تسهم في النمو الاقتصادي بالدولة.

وينطلق المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030 حيث اتجهت الدولة نحو إقتصاد المعرفة، في ظل ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، وتغير التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، فأصبحت التنمية المستدامة هدفًا تسعى الدولة لتحقيقه، واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الاعمال كإحدى أهم ركائز التنمية، كما اتجهت لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال حيث يتضمن التحول الرقمي استخدام التقنيات الرقمية لتغيير طريقة إنشاء الاعمال الفنية والتصميمات.

وقد تم تحديد عنوان المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان (الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي)، تفعيلاً للرؤية المتبناه من إدارة المؤتمر حيث سيتم تنظيم المؤتمر بالكامل بالاستفادة من شباب رواد الأعمال.

يعقد المؤتمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، ود. ايمان ابو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .