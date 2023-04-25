مكتبة الدقي تحتفل مع الأطفال بعيد الفطر المبارك

استقبلت مكتبة الدقي التابعة لفرع ثقافة الجيزة مجموعة من الأطفال للاحتفال بالعيد مع عرض فني للتنورة التراثية على أنغام أغاني العيد للفنان سيد المصري، إلى جانب عرض مسرح عرائس القفاز بعنوان "العيد فرحة" الذي تناول آداب عيد الفطر وسننه، ومظاهره من تبادل التهاني والزيارات والهدايا النقدية التي يسعد بها الصغار، كما استمتع الأطفال بفقرة المهرج وألغازه المحيرة وجوائزه من الباونات المبهجة، بجانب ورشة فنون تشكيلية لرسم مظاهر فرحة العيد وأخرى للرسم على الوجوه، بالإضافةإلى مسابقة فى المعلومات العامة وتوزيع مجلات قطر الندى بمشاركة زينب صديق ومحمد واكد.

في سياق متصل، نظمت مكتبة البحر الاعظم محاضرة بعنوان "فرحة الصائمين بعيد الفطر" تناولت خلالها عبير السيد مظاهر فرحة المسلمون بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان. والطقوس والعادات المرتبطة به، وتشمل تبادل التهاني وزيارة الأهل وصنع ما لذ وطاب من الحلويات، كما قدمت أماني محمد ورشة فنون تشكيلية "قص ولصق" لتنفيذ كارت معايدة للتهنئة بالعيد، بينما احتفل بيت ثقافة الباويطي مع أهل الواحات بورشة رسم وتلوين للتعبير عن فرحة ومظاهر الاحتفال بعيد الفطر، وكذلك نفذ بيت ثقافة الصف ومكتبة الصف الجديدة ورشة فنية لتجسيد احتفال المسلمون بالعيد، مع مسابقات ترفيهية وتوزيع مجلات قطر الندى، وكذلك أقام قصر ثقافة ٦ أكتوبر ورشة رسم على الوجوه، وورشة أشغال يدوية لعمل ماسكات للوجه من ورق الفوم جليتر، وعرض مسرح عرائس يناقش أهمية التعاون والتكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين، بمشاركة عزة قناوي وأسماء إبراهيم.

IMG-20230424-WA0019

IMG-20230424-WA0020