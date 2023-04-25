إسلام عفيفي: الدولة المصرية لا تتخلى عن مواطنيها في أحلك الظروف والأزمات

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المواطن المصري الآن أصبح يشعر بطمأنينة وأمان وثقة في بلده بأنها لا يمكن أن تتخلى عنه في أحلك الظروف وأصعب المواقف وأي الأزمات.

وأضاف "عفيفي" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بأجهزتها المختلفة كان لها دور كبير في أزمات سابقة من أفغانستان وما جرى فيها وإجلاء المواطنين المصريين وما حدث في أوكرانيا وليبيا واليمن وفي كل بؤر التوترات والصراعات بإجلاء المصريين منهم، موضحًا أن أزمة كورونا كانت قصة نجاح أخرى كبيرة وممتدة في دول متعددة وكثيرة وشهدت عودة آلاف من المصريين.

وتابع، أن إجلاء المصريين من الخارج في أوقات الأزمات يعتبر نهج الدولة المصرية وفكرها ومسئوليتها وتقوم بها على أكمل وجه بكل اقتدار واحترافية ومهنية وسلاسة، موضحًا أن خلية الأزمة أصبحت منعقدة أو تنعقد بشكل سريع جدًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية كبيرة وبها مؤسسات واتخاذ القرار فيها لم يعد به ارتباك وأصبح هناك وضوح في الرؤية للمحافظة على أمننا القومي دون التدخل في شئون الدول.