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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء  وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية الشرقية  وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. 
  ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

ونشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء  ،  على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغري 17  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة  .

 

 

الارصاد حالة الطقس اليوم