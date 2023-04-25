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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يوجه بإقامة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزارعي بالتزامن مع معرض الزهور

وزير الزراعة
وزير الزراعة
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وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بإقامة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه منتصف مايو المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي. 

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

من جهته، قال مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة سعيد صالح إن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية.. مشيرا إلى أن هذا المعرض هو الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان وسيعقبه معارض أخرى بعدد من المحافظات.

وأضاف أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" سيقام على مساحة 600 متر، وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي، ويحتوي على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خير مزارعنا لاهالينا معرض زهور