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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الشئون الخارجية: استشهاد أحد أفراد بعثتنا بالخرطوم دليل على التضحية من أجل الواجب والوطن

مساعد الملحق الإداري
مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم
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نعى المجلس المصري للشئون الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى السودان، الذى استشهد أمس الاثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وذكر المجلس المصري - في بيان اليوم الثلاثاء - أن "استشهاد أحد أفراد بعثتنا بالخرطوم؛ وهو يؤدي عمله، دليل على التزام مصر بالوقوف مع أبنائها العالقين بالسودان والاستعداد للتضحية من أجل الواجب والوطن".

وأكد المجلس، أن شهيد الواجب محمد الغراوي؛ يعد رمزًا للتضحية في سبيل حماية مصالح الوطن؛ ومن أجل تأمين مواطنينا، في ظل ظروف غاية التعقيد.

وتقدم المجلس - في بيانه - بالتعازي لأسرة الفقيد ولوزارة الخارجية، داعيًا المولى - عز وجل - أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته.

المجلس المصري للشئون الخارجية الشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري سفارة جمهورية مصر العربية لدى السودان