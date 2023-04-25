محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأشار حي أول العامرية - في بيان - إلى شن حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة تم خلالها إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم التصدي ووقف حالة بناء على أراض زراعية بقرية ابيس العاشرة التعمير جزء 1 حوض 10، وبناء اخر بقرية ابيس 1/7 بدائرة حي وسط.

وقامت الإدارات المختصة بحي ثان العامرية بإزالة حالتي بناء على أرض زراعية بقرية فلسطين.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملة التي قامت بها الإدارات المختصة بحي أول العامرية بهدف فرض الانضباط، عن التحفظ على 5 مركبات صغيرة للسير عكس الاتجاه ورفع 21 حالة إشغال طريق وتسيير حركة المشاه والسيارات.