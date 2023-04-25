صحيفة: الهند تشتري أنظمة صواريخ روسية وأمريكية بقيمة 200 مليون دولار

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:34 ص

ذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية الهندية اقترحت شراء أكثر من 20 صاروخا من طراز (كروز كلوب) المضاد للسفن من روسيا، وكذلك شراء معدات لنظام صواريخ (هاربون) الأمريكية المضادة للسفن من الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن قيمة أنظمة الصواريخ والمعدات التي تعتزم القوات الهندية شراءها من كل من روسيا والولايات المتحدة تبلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها إن اقتراح القوات البحرية الهندية وصل إلى مرحلة متقدمة في وزارة الدفاع الهندية، مشيرة إلى أن نظام صواريخ «كروز كلوب» من روسيا مُجهز للسفن الحربية السطحية وكذلك الغواصات التابعة للبحرية الهندية، وأنه أحد أنظمة الأسلحة المستوردة التي تستخدمها البحرية الهندية منذ فترة طويلة.

وقد نشرت البحرية الهندية بالفعل صواريخ «هاربون» على طائراتها الحربية وغواصاتها المضادة للغواصات.

يُشار إلى أن الهند تستخدم أنظمة الأسلحة الروسية بشكل تقليدي، لكنها في الفترة الأخيرة بدأت تنويع عمليات الاستحواذ من خلال شراء أسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا أيضا.