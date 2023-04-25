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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجاح عملية جراحية بالإسكندرية لتصليح عيب خلقي بالحبل الشوكي لطفل يبلغ يوما واحدا

نجاح عملية لعلاج
نجاح عملية لعلاج عيب خلقي بالحبل الشوكي
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 نجح أطباء مديرية الصحة بالإسكندرية، ولأول مرة في إجراء عملية جراحية لتصليح عيب خلقي بالحبل الشوكي “قنية عصبية” لطفل رضيع يبلغ من العمر يوما واحدا، بمستشفى أبو قير العام.

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن العملية استمرت قرابة الأربع ساعات وأن الطفل حاليا بالحضانة بحالة مستقرة.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل الطبي بالمستشفى وروح التعاون والتنسيق المثمر بينهم والذي يعكس أهمية تكامل الخدمات في المجال الصحي ويعود بالنفع على المريض، موجهة الشكر للطاقم الطبي وأفراد التمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

مديرية الصحة بالإسكندرية عيب خلقي بالحبل الشوكي