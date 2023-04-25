السيسي: تحية تقدير للرئيس البطل أنور السادات قائد الحرب والسلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم 25 أبريل سيبقى يومًا مشهودًا نفتخر به لحرب أكتوبر، حيث أنه يوم يجسد كرامة شعب.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة تحرير سيناء، التحية للرئيس البطل محمد أنور السادات، قائلًا: "أتوجه في هذه اليوم بتحية اجلال وتقدير باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذى اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة ووفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية".

وتابع أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ.