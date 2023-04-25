ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: تحية تقدير للرئيس البطل أنور السادات قائد الحرب والسلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم 25 أبريل سيبقى يومًا مشهودًا نفتخر به لحرب أكتوبر، حيث أنه يوم يجسد كرامة شعب.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة تحرير سيناء، التحية للرئيس البطل محمد أنور السادات، قائلًا: "أتوجه في هذه اليوم بتحية اجلال وتقدير باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذى اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة ووفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية".

وتابع أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 25 أبريل حرب أكتوبر تحرير سيناء محمد أنور السادات