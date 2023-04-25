هالة صدقي: دور"صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" يعد مرحلة فنية جديدة

قالت الفنانة هالة صدقي إن نجاح دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، وضعها في منطقة جديدة على المستوى الفني فى اختيار الأدوار التي تعرض عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت هالة صدقي، في تصريح صحفي اليوم، أن نجاح شخصيتها "صفصف" في المسلسل يعد نجاحا لجيلها والدخول في مرحلة أدوار جديدة لم تكتشف بعد، معربة عن سعادتها بنجاح المسلسل في السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل "جعفر العمدة": بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.