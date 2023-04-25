اليابان تبني مصنعا لإنتاج الرقائق بتكلفة 1.9 مليار دولار شمالي البلاد

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:13 ص

قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستقدم لشركة (رابيدوس) لتصنيع الرقائق دعما إضافيا قدره 260 مليار ين (1.9 مليار دولار) لبناء مصنع جديد في هوكايدو شمالي البلاد، في محاولة لتعزيز إنتاج الرقائق المحلي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الوزير قوله - في مؤتمر صحفي - "نود أن نواصل تعزيز مشروع الجيل القادم للرقائق بالتعاون مع الأطراف المعنية في البلاد وخارجها".

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل دعما 70 مليار ين لـ (رابيدوس) لتصنيع الرقائق لأغراض التنمية، وبذلك يصل إجمالي الدعم الحكومي للشركة إلى 330 مليار ين.

وتخطط الشركة لإنشاء خط إنتاج تجريبي عام 2025 والبدء في الإنتاج الضخم لأشباه الموصلات المتقدمة بحلول عام 2027 بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (IBM Corp).

ويعتقد أن الشرائح الحديثة التي يبلغ قطرها 2 نانومتر، والتي سيتم إنتاجها في مصنع جديد بالقرب من مطار شيتوز الجديد، لا غنى عنها لصناعات الجيل التالي، مثل القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

واختارت الشركة المدعومة من الدولة (هوكايدو) للمشروع؛ بسبب وفرة إمدادات المياه وتوافر الطاقة المتجددة، حيث تتطلب عملية تصنيع رقائق أشباه الموصلات الدقيقة أقصى درجات نقاء المياه.